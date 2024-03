Han So Hee sụp đổ hình ảnh

Ngày 16/3, Naver đưa tin mạng xã hội Hàn Quốc và Trung Quốc bùng nổ với thông tin Han So Hee và Ryu Jun Yeol hẹn hò tại Hawaii. Nữ diễn viên Han So Hee cũng gây tranh cãi khi hai lần lên tiếng về chuyện tình cảm với nội dung hoàn toàn khác nhau. Trên mạng xã hội, cô nhận chỉ trích mạnh mẽ vì thái độ lật lọng, phủ nhận yêu đương rồi lại thừa nhận hẹn hò, chửi xéo nữ ca sĩ Hyeri, bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol.

Han So Hee phản ứng bất nhất, phải xin lỗi Hyeri

Theo Naver, khi nổ ra tin đồn hẹn hò, ngay trong chiều 15/3, Han So Hee đã có bài đăng khẳng định cô không muốn dính dáng với người đang có người yêu, nên sẽ không trao cơ hội tiếp cận mình cho những người như vậy. Cô cũng khẳng định không chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Đặc biệt, trong bài đăng này, Han So Hee cũng nhại lại câu nói của Hyeri rằng "Tôi cũng đang cảm thấy thú vị đây".

Sau khi Han So Hee đăng bài viết, những người hâm mộ cô quay sang trách móc Hyeri khiến Han So Hee rơi vào tình huống khó xử, bị chỉ trích là tiểu tam. Thậm chí, nhiều người tin rằng Han So Hee và Ryu Jun Yeol không có tình cảm với nhau.

Tuy nhiên, đến sáng 16/3, Han So Hee đã xóa bài đăng cũ và lên tiếng khẳng định đang hẹn hò với Ryu Jun Yeol. Cô cho biết cả hai quen nhau vào tháng 11/2023, song chuyện tình cảm của Ryu Jun Yeol và bạn gái cũ đã kết thúc từ đầu năm 2023. Han So Hee cũng xin lỗi Hyeri vì đã có bài đăng mỉa mai trước đó. Tuy nhiên, theo những bài đăng trên mạng xã hội, Hyeri và Ryu Jun Yeol vẫn hẹn hò vào tháng 10/2023, nên lời Han So Hee khẳng định họ chia tay vào đầu năm 2023 là không chính xác.

Việc Han So Hee phủ nhận hẹn hò, sau đó lại thừa nhận đang yêu Ryu Jun Yeol khiến cô bị chỉ trích.

Theo đó, khán giả cho rằng Han So Hee nói dối. Cô xây dựng hình ảnh cô gái mạnh mẽ, độc lập, tính cách thú vị, không cần đàn ông nhưng lại mập mờ với người đã có người yêu. Hôm trước cô vừa mỉa mai Hyeri, hôm sau lại xin lỗi vì "story thảm hại và vớ vẩn" cùng "phản ứng không khôn ngoan" dành cho Hyeri.