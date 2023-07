Han So Hee sẽ là nữ chính cho MV solo sắp ra mắt của Jungkook (BTS)

Truyền thông Hàn đưa tin Han Soo Hee là nữ chính trong MV của Jungkook



Cả hai có lịch trình tại Mỹ cùng 1 thời gian, địa điểm check-in của staff 2 nghệ sĩ trùng nhau.

MV Seven sẽ là MV đầu tiên của Han So Hee sau 4 năm kể từ You & I - Melomance năm 2019. Han So Hee là nữ diễn viên thế hệ mới nổi bật nhất hiện tại với loạt phim ăn khách như My Name, Nevertheless, Thế Giới Hôn Nhân,...

Cô được ví như "tiểu Song Hye Kyo" với visual thanh thuần nhưng không kém phần quyến rũ, khí chất. Nếu màn hợp tác với Jungkook thành hiện thực, fan vô cùng kì vọng vào sản phẩm bùng nổ của 2 cái tên đình đám xứ Hàn.