Han So Hee - Park Seo Joon gây ấn tượng tại tiệc đóng máy

Những thước ảnh đẹp long lanh ở tiệc đóng máy càng làm khán giả ngóng chờ đến ngày được thấy 2 ngôi sao này bên nhau trong những khung hình lung linh trên màn ảnh.



Park Seo Joon và Han So Hee chụp ảnh thân thiết cùng nhân viên đoàn phim trong bữa tiệc đóng máy. Dù không trang điểm đậm và ăn mặc cầu kỳ nhưng nữ thần họ Han vẫn khoe được trọn vẹn nét đẹp kiêu kỳ và sắc sảo.



Còn gì sánh bằng khung cảnh nam thần mỹ nữ chung khung hình. Park Seo Joon phong độ ngút ngàn điển trai như hoàng tử dù chỉ ăn vận đơn giản. Nhan sắc Han So Hee càng ngày càng lên hương, xứng danh nữ thần mới của màn ảnh Hàn Quốc.



Gương mặt nhỏ nhắn sắc sảo của Han So Hee càng nổi bật hơn qua ảnh camera thường



Khí chất của Han So Hee bùng nổ ngay ở trong những khoảnh khắc giản dị nhất



Trong thước phim cận mặt, Park Seo Joon khiến tim fan xao xuyến với gương mặt điển trai, nụ cười ấm áp và làn da mướt mắt đến con gái cũng phải ghen tị.



Trước đó, khoảnh khắc hiếm hoi sau hậu trường của Park Seo Joon và Han So Hee đã khiến cư dân mạng dậy sóng​​​​​​​.



Khán giả đang rất mong chờ ngày được thấy 2 diễn viên kết hợp trên màn ảnh.

