Han So Hee - 'Nữ hoàng cảnh nóng' mới của phim Hàn

Trước đó, Han So Hee cũng đã có những cảnh nóng liên tiếp trong các bộ phim The World Of The Maried (Thế Giới Hôn Nhân) và Nevertheless.

Trong Thế Giới Hôn Nhân, Han So Hee vào vai “tiểu tam” Yeo Da Kyung và cũng có những cảnh nóng với Park Hae Joon (vai Lee Tae Oh).

Sang đến Nevertheless dù là một cô sinh viên hiền lành, ngoan ngoãn hơn nhưng Han So Hee tiếp tục có cảnh giường chiếu táo bạo ngay từ những tập đầu với bạn diễn Song Kang.