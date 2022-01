Han So Hee 'My Name' khoe nhan sắc và body cực phẩm

2021 là năm đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1994 khi cô đóng vai chính trong phim My Name. Nhân vật Jiwoo của Han So Hee là một cô gái gia nhập vào băng nhóm tội phạm và hoạt động dưới thân phận cảnh sát chìm với mục tiêu trả thù cho kẻ đã giết cha mình.

Han So Hee khiến khán giả vô cùng bất ngờ với hình tượng đả nữ mạnh mẽ, hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh nữ tính của các nhân vật mà cô từng thủ vai trước đây trong Nevertheless (Dẫu biết),The World of the Married (Thế giới hôn nhân).

Han So Hee được Allure chọn là gương mặt trang bìa số mới nhất và thực hiện loạt ảnh vô cùng ấn tượng về cô nàng với vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng.