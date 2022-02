Han So Hee mua biệt thự 40 tỷ đồng, làm hàng xóm của Hyun Bin và Son Ye Jin

Hai năm gần đây, Han So Hee trở thành nàng thơ mới của màn ảnh Hàn khi góp mặt trong loạt dự án đình đám như Thế giới hôn nhân, Dẫu biết, My name. Nhờ gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nổi bật, nữ diễn viên được nhiều nhãn hàng, tạp chí lớn săn đón. Nhờ vậy, thu nhập Han So Hee cũng tăng dần, giúp cô tích lũy được khối tài sản lớn.

Han So Hee ghi dấu ấn khi góp mặt trong loạt dự án đình đám như Thế giới hôn nhân, Dẫu biết, My name.

Theo người trong giới bất động sản, Han So Hee đã mua một căn biệt thự rộng 274m² nằm trong khu VilladegreeumW thuộc phường Acheon, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Giá giao dịch là 1,95 tỷ won (gần 40 tỷ đồng) và nữ diễn viên đã thanh toán tất cả bằng tiền mặt vào ngày 15/2.