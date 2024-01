Han So Hee: Lên tiếng sau khi bị fan Nhật chỉ trích, cho rằng cô có tư tưởng bài Nhật.

So Hee còn nói thêm: "Những gì tôi nói không phải là điều cấm kỵ. Tôi biết ơn vì được tham gia vào một tác phẩm như thế, đó là điều tôi tự hào. Bởi vì tôi là người Hàn Quốc. Tôi không phải là tội phạm. Nhưng tại sao lại nói chuyện như thể tôi phạm tội vậy? Tôi sẽ đường hoàng chia sẻ về điều đó".

Nữ diễn viên khẳng định mình là người Hàn Quốc, không phải tội phạm. (Ảnh: Instagram nhân vật).

Han So Hee (sinh năm 1994) là diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Dù không có quá nhiều tác phẩm phim ảnh, nhưng tên tuổi của Han So Hee luôn đứng hàng top trong làng giải trí khắc nghiệt xứ Hàn. Một số bộ phim cô từng tham gia với vai trò nữ chính như: Money Flower, Lang quân 100 ngày, Thế giới hôn nhân, My Name, Dẫu biết,...