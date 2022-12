Han So Hee lấy lại phong độ sau lời chê xuống sắc

Phía công ty quản lý của người đẹp đã lên tiếng cho biết: "Video gây tranh cãi đó được quay gần đây. Sức khỏe của Han So Hee không có vấn đề gì".

Han So Hee sinh năm 1994, là ngôi sao được yêu thích qua các tác phẩm Thế Giới Hôn Nhân, My Name, Dẫu Biết...

Người đẹp sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở Ulsan. Cô sống với bà ngoại sau khi bố mẹ ly hôn. Vì gia đình khó khăn, Han So Hee chỉ được học hết lớp 12, thậm chí không có cơ hội theo học đại học. Năm 19 tuổi, Han So Hee một thân một mình đến Seoul, trong túi chỉ có 300.000 won (khoảng 5 triệu đồng).

Để trang trải cuộc sống, cô phải nỗ lực làm nhiều công việc một lúc như phục vụ quán ăn, làm mẫu ảnh... “Cuộc sống ấy đã tôi luyện để tôi có được ngày hôm nay”, nữ diễn viên trải lòng.

Hiện Han So Hee là một trong những sao nữ được chú ý nhất của làng giải trí xứ Hàn. Cô vừa hoàn thành ghi hình cho bộ phim Gyeongseong Creature, đóng cặp với nam diễn viên Park Seo Joon.

Anh Anh

Theo Vietnamnet