Han So Hee có cảnh nóng táo bạo trong phim mới, netizen réo tên Song Kang

Không chỉ là những cảnh ôm hôn lấp ló bờ vai trần như những bộ phim trước, lần này Han Soo Hee nude 100% trong cảnh nóng với Ahn Bo Hyun. Cặp đôi khiến khán giả sốc cực độ với màn ân ái vô cùng táo bạo. Phân cảnh này là khi Ji Woo (Han So Hee) bị thương và được Pil Do (Ah Bo Hyun) chăm sóc. Giữa hai người vốn đã có tình cảm nên không thể kiềm chế khi tiếp xúc cơ thể, cuối cùng việc gì đến rồi cũng phải đến. Phân đoạn này đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ của Ji Woo và Pil Do, tuy nhiên cũng khiến kết phim thêm đau đớn hơn.

Netizen khi xem đến đây đều lập tức gọi tên Song Kang và lo là anh chàng sẽ buồn cho coi. Phần đông khác cho rằng Han So Hee sở hữu nhan sắc mong manh nhưng có phần cá tính hơn ở phim mới, cảnh nóng đã tạo nên màn 'chemistry' bùng nổ cho My Name, hứa hẹn sẽ hơn hẳn Nevertheless.