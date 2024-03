Han So Hee bị bắt gặp hẹn hò ở hồ bơi

Cách đó ít ngày, Han So Hee và Ryu Jun Yeol được mời đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể từ webtoon Delusion (tạm dịch: Ảo tưởng) do đạo diễn Han Jae Rim cầm trịch. Hai phía đang xem xét lời đề nghị diễn xuất.

Ryu Jun Yeol sinh năm 1986, là gương mặt tài năng của điện ảnh xứ kim chi. Anh được biết đến qua các bộ phim như: Reply 1988, Lucky Romance, Lost, Dạ Điểu… từng giành giải Nam diễn viên chính điện ảnh xuất sắc nhất Baeksang 2023. Tháng 11/2023, anh chia tay nữ ca sĩ Hyeri sau 7 năm yêu.

Nổi lên từ bộ phim Thế giới hôn nhân, Han So Hee (sinh năm 1994) xây dựng tên tuổi qua nhiều tác phẩm tiếng tăm khác: Dẫu biết (Nevertheles), Heavy Snow (2023), Gyuseong Creature (2023- 2024)… Cô bước vào nghiệp diễn xuất năm 23 tuổi, khá muộn so với đồng nghiệp cùng lứa. Năm 2023, Han So Hee gây sốt khi là nữ chính trong MV Seven của Jungkook (BTS).

Theo Tiền Phong