Han Sara tái xuất làng nhạc, thay đổi gì sau hơn 2 năm ở ẩn?

Sau thành công của single mở đường "Bóng hồng lẻ loi" nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, Han Sara tiếp tục gây ấn tượng với E.P "I Sara You" với 4 ca khúc: "I Sara You", "Meme", "Khu vực cấm hôn","Bóng hồng lẻ loi". E.P "I Sara You" không chỉ là một tập hợp các ca khúc mới mà còn là thông điệp Han Sara muốn gửi gắm đến khán giả trong thời điểm hiện tại. Cô chia sẻ về câu chuyện tổng thể của E.P: "Giai đoạn Sara thực hiện EP này là khoảng thời gian tình hình kinh tế chung khá khó khăn nên Sara chỉ đơn giản mong muốn lan toả năng lượng tích cực tới mọi người. Sara quan trọng việc chia sẻ năng lượng ở thời điểm này hơn là một câu chuyện từng trải nào đó, vì bản thân Sara mỗi khi trải qua 1 câu chuyện gì đấy luôn cảm thấy đích đến sau cùng là những điều tích cực. Sara mong rằng thông qua EP này, mọi người sẽ đón nhận và lan toả tình yêu trong cuộc sống đến với những người mà các bạn thương mến như cái tên chủ đề của EP này vậy 'I Sara You'". E.P "I Sara You" mang đến cho khán giả một Han Sara đa sắc màu với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Han Sara chia sẻ chi tiết về quá trình sáng tạo cho từng ca khúc trong E.P: "Tất cả những bài hát trong EP không lấy cảm hứng từ bất cứ câu chuyện ngoài đời thật nào mà mỗi bài hát đều được lấy cảm hứng sáng tạo ngẫu nhiên của Sara. Từ những suy nghĩ vu vơ hoặc từ trí tưởng tượng mà ra", cô nói. Về hành trình âm nhạc của mình, Han Sara khẳng định với sự tự tin: "Loay hoay' trong âm nhạc thì không vì bản thân Han Sara hiện tại biết mình muốn làm gì, muốn thử thể loại gì. Còn việc 'khám phá và mò mẫm' là sẽ không bao giờ dừng lại vì Sara muốn được thử mình trong âm nhạc nhiều hơn." Cô cho thấy một tinh thần không ngừng học hỏi và khám phá, đồng thời cũng thể hiện sự chắc chắn về định hướng nghệ thuật của mình. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc đa dạng và chất lượng trong tương lai. "I Sara You" không chỉ là tên của E.P mà còn là một thông điệp Han Sara muốn gửi đến khán giả. Nó thể hiện mong muốn của cô trong việc chia sẻ tình yêu, niềm vui và năng lượng tích cực thông qua âm nhạc của mình. Thông qua E.P này, Han Sara không chỉ mong muốn khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc Việt mà còn cho thấy sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật và cách nhìn nhận cuộc sống. Cô đã sẵn sàng để tiếp tục hành trình khám phá âm nhạc của mình, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm và cảm xúc chân thật nhất với khán giả. Dù đã hoạt động một thời gian dài, Han Sara vẫn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết trong mình. Trong suốt hơn hai năm qua, khi không có sản phẩm mới hay chạy show, cô không hề ngừng nỗ lực. Ngược lại, cô đã dành thời gian để trau dồi kỹ năng, phát triển giọng hát, vũ đạo và cả khả năng sáng tác.