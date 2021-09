Hạn SAO KÊ, Thủy Tiên bị antifan phẫn nộ 'tấn công' mọi mặt trận

Chính vì thế, nhiều antifan vào fanpage của hai vợ chồng Thủy Tiên để yêu cầu sao kê, công khai minh bạch chuyện từ thiện của mình.

Chưa dừng tại đó, Thủy Tiên không chỉ bị tấn công trên Facebook, mà còn bị netizen đồng loạt tràn vào MV Giấc Mơ Tuyết Trắng đòi sao kê vô cùng quyết liệt.

MV Giấc Mơ Tuyết Trắng - Thủy Tiên

Cụ thể, một số cư dân mạng phát hiện ra bên dưới video bản hit một thời của Thủy Tiên trên Youtube là Giấc Mơ Tuyết Trắng, rất nhiều bình luận tiêu cực đã xuất hiện.