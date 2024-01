Hàn Quốc: Xem xét tăng khung hình phạt đối với tội phạm vị thành niên

Ảnh minh hoạ

Ông nói thêm rằng, các nhà lập pháp Đảng cầm quyền đang thúc đẩy sửa đổi luật để các chủ doanh nghiệp này được ân xá trong trường hợp vô tình bán rượu cho trẻ vị thành niên.



Nội dung của đạo luật bảo vệ vị thành niên có quy định, bất kỳ ai cung cấp rượu cho trẻ vị thành niên sẽ bị phạt tới hai năm tù hoặc bị phạt tới 20 triệu won (tương đương với 15.400 USD).



Ngay cả khi thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, việc bị đình chỉ hoạt động cũng giáng một đòn nặng nề đối với các chủ doanh nghiệp. Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm cũng quy định rằng, các cơ sở bị phát hiện bán rượu cho trẻ vị thành niên sẽ bị đình chỉ hoạt động trong hai tháng lần đầu tiên, ba tháng từ lần thứ hai và bị thu hồi giấy phép ở lần thứ ba.



Theo Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, năm 2023, Hàn Quốc có 1.943 vụ bán rượu cho trẻ vị thành niên, tăng so với 1.648 vụ vào năm 2022. Không rõ có bao nhiêu trường hợp trong số này được báo cáo bởi chính trẻ vị thành viên, nhưng các chủ doanh nghiệp địa phương cho rằng con số này là đáng kể.



Vài năm trước, Hiệp hội Công nghiệp Dịch vụ Thực phẩm Hàn Quốc đã công bố một báo cáo cho biết trong số 3.339 trường hợp bán rượu cho khách hàng chưa đủ tuổi vị thành niên, có 2.619 trường hợp (78,4%) bị phát hiện do chính trẻ vị thành niên trình báo vụ việc với chính quyền.



Pháp luật quy định trong những trường hợp này, người bị lừa bằng CMND giả hoặc CMND mượn sẽ không bị xử phạt. Nhưng theo Hạ nghị sĩ In Jae-keun của Đảng Dân chủ đối lập của Hàn Quốc, chỉ có 2,8% được ân xá theo điều khoản này trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2022.



Trong nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng ID của người khác để vi phạm pháp luật, chính phủ Hàn Quốc gần đây đã thực hiện chính sách sẽ trừng phạt những người sử dụng ID của người khác với mức án lên tới ba năm tù hoặc phạt tiền lên tới 30 triệu won.