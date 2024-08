Hàn Quốc: Trấn an tâm lý lo ngại về độ an toàn của xe điện

Hàn Quốc yêu cầu các hãng xe phải tiết lộ thông tin về thương hiệu pin của tất cả các loại xe điện. Ảnh minh họa: Engineproperty

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, người tiêu dùng đang né tránh việc mua xe điện và ngày càng có nhiều bãi đỗ xe từ chối nhận loại xe này. Nỗi ám ảnh này bắt đầu vào đầu tháng 8 khi một chiếc EV đang đậu ở bãi đỗ xe ngầm trong một chung cư ở thành phố Incheon bị cháy mà không rõ nguyên nhân, khiến 140 xe khác bị thiêu rụi. Tiếp sau đó, một số vụ cháy khác đã xảy ra liên quan đến các xe EV của nhiều hãng sản xuất ô tô khác nhau, bao gồm cả Tesla. Những sự cố này đã gây ra nhiều lo ngại cho các tài xế và đơn vị quản lý bãi đỗ xe. Một số bệnh viện và tòa nhà thương mại đã cấm xe điện vào bãi đỗ xe, gây khó khăn cho khách lái xe điện.

Tâm lý lo ngại cháy nổ, mất an toàn khiến một số người sử dụng EV không còn muốn sử dụng loại xe này, một làn sóng bán tháo ô tô điện đã xảy ra trên thị trường mua bán ô tô đã qua sử dụng ở Hàn Quốc. Theo dữ liệu từ công ty theo dõi thị trường Car Is You, doanh số bán xe điện trong nửa đầu năm nay tại nước này đã giảm 16,5% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi doanh số bán xe hybrid tăng vọt 24,3% trong cùng kỳ. Theo K Car, một nền tảng bán ô tô đã qua sử dụng của Hàn Quốc, số lượng xe điện được rao bán đã tăng vọt 184% trong tuần sau vụ cháy xe điện ở Incheon ngày 1/8.

Trong bối cảnh trên, chính quyền trung ương và địa phương Hàn Quốc đang nỗ lực đưa ra các hướng dẫn quản lý pin EV chặt chẽ hơn để giải quyết nỗi lo ngại ngày càng gia tăng xung quanh xe điện. Chính phủ nước này gần đây đã yêu cầu các nhà sản xuất ô tô phải công khai thông tin về nguồn pin. Kể từ vụ cháy Incheon, hầu hết các nhà sản xuất xe điện đã tự nguyện cung cấp thông tin về pin của họ và việc làm này sẽ sớm trở thành một yêu cầu bắt buộc. Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 10 tới, các nhà sản xuất ô tô cũng sẽ được yêu cầu phải có chứng nhận của chính phủ về độ an toàn của pin xe.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch thực hiện một loạt các biện pháp bổ sung để chống cháy xe điện, bao gồm triển khai khoảng 90.000 bộ sạc thông minh được thiết kế để ngăn ngừa tình trạng sạc pin quá mức, xem xét lắp đặt bắt buộc hệ thống phun nước trong các nhà để xe ô tô ngầm của các tòa nhà mới. Một biện pháp đáng chú ý khác do chính quyền địa phương đưa ra là hạn chế xe điện có mức pin trên 90% vào bãi đỗ xe ngầm của dân cư. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc và một số thành phố khác đã thông báo sẽ thực hiện biện pháp này sớm nhất là vào tháng 9 tới.