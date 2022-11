Theo Reuters, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật cũng báo cáo về vụ phóng tên lửa hôm nay (18/11) của Triều Tiên.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết, tên lửa được sử dụng dường như là một quả ICBM, vũ khí tầm xa nhất của nước láng giềng và được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân, có khả năng tấn công tới bất kỳ địa điểm nào thuộc lãnh thổ Mỹ.



Một ngày trước đó, Bình Nhưỡng đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong bối cảnh Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui cảnh báo về "những phản ứng quân sự quyết liệt hơn" đối với các động thái tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Bình Nhưỡng nhấn mạnh, Washington “đang thực hiện một canh bạc mà họ sẽ hối hận".



Trong một tuyên bố do truyền thông quốc gia đăng tải, nhà ngoại giao hàng đầu Triều Tiên lên án hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nhật – Hàn Quôc hôm 13/3, trong đó các lãnh đạo của những quốc gia này đã chỉ trích các vụ thử nghiệm vũ khí của Bình Nhưỡng, đồng thời cam kết đẩy mạnh hợp tác an ninh hơn nữa.



Năm nay, Triều Tiên đã thực hiện số vụ phóng tên lửa đạn đạo nhiều kỷ lục, trái với lệnh cấm trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Gần đây, quốc gia Đông Bắc Á này cũng nã hàng trăm quả đạn pháo về phía biển giữa lúc Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận chung với một vài trong số đó có đại diện của Nhật tham gia.