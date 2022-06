Hàn Quốc sử dụng Kpop như 'vũ khí' chính trị đầy quyền lực?

Trong Kpop, không có cái kiểu Simon & Garfunkel lấy hẳn một bản tin thời sự với những sắc lệnh mới của tổng thống Johnson và những biến cố xã hội để làm nền cho bản nhạc của mình.

K-pop đã luôn và sẽ là một vũ khí chính trị của những thiết chế chính trị Hàn Quốc hiện đại

Các ngôi sao Kpop đa số hát về tình yêu, sự tự do - những giá trị phổ quát lúc nào cũng đúng và muốn hiểu sao cũng được. Into the new world (Bước vào thế giới mới) - đĩa đơn đầu tiên của SNSD - có thể được hát vang trong hết cuộc biểu tình này tới cuộc biểu tình khác, nhưng rõ ràng nó không được viết ra cho mục đích ấy.

Cá biệt lắm mới có một BTS. Họ có một ca khúc với chủ đề 'thìa bạc' đòi thay đổi trật tự xã hội bất công của Hàn Quốc nơi mà "chim khướu" không thể có đôi chân bạc triệu của "chim cò".

BTS thậm chí giễu nhại phát ngôn gây sốc của bộ trưởng Bộ Giáo dục trong một ca khúc khác. Thế nhưng, ngay cả trong những ca khúc như thế, ta vẫn thấy có sự tiết chế để không chỉ thẳng mặt ai đó.