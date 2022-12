Hàn Quốc rét đậm, bắt đầu có tuyết rơi

Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết, trận tuyết đầu tiên của mùa bắt đầu ở Seoul và Incheon lúc 10h20 tối 29/11. Đợt tuyết đầu tiên ở Seoul muộn hơn trung bình 9 ngày và muộn hơn 19 ngày so với năm ngoái, ở Incheon là muộn hơn trung bình 6 ngày và muộn hơn 7 ngày so với năm ngoái.

Đảo Jeju cũng chứng kiến ​​trận tuyết đầu tiên vào lúc 5h sáng 30/11, muộn hơn 22 ngày so với năm ngoái (8/11) và là muộn nhất kể từ năm 2010.

Đợt tuyết đầu tiên rơi tương đối muộn nhưng nhiệt độ giảm mạnh đã khiến các nhà chức trách đưa ra khuyến cáo về đợt lạnh trên toàn quốc.

Nhiệt độ thấp nhất ở Seoul vào sáng 30/11 giảm xuống âm 7 độ C. Kể từ năm 2000, nhiệt độ thủy ngân đã giảm xuống dưới âm 7 độ C chỉ 2 lần tại Seoul vào tháng 11: Âm 7,3 độ C vào ngày 27/11/2015 và âm 7,2 độ C vào ngày 19/11/2008.