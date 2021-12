Hàn Quốc nêu sáng kiến phối hợp quay phim ở Việt Nam để xúc tiến du lịch

Your browser does not support the audio element.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 14/12/2021, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hàn Quốc Hwang Hee và ký kết Chương trình Trao đổi Văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ VH,TT&DL Hàn Quốc về các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc vào năm 2022.

Trong bầu không khí thân tình và chân thành, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: "Một người không có bạn tốt như một cây không có rễ sâu", Việt Nam - Hàn Quốc là những người bạn tốt, các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, quan hệ VH,TT&DL phát triển mạnh mẽ. Nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước, Bộ trưởng bày tỏ sự hài lòng trước quan hệ hợp tác hết sức tốt đẹp, mang lại hiệu quả thực chất giữa hai nước trong lĩnh vực VH,TT&DL.