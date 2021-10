Hàn Quốc kéo dài giãn cách xã hội, Malaysia tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 tuổi

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 2.484 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 16 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 313.773 người, trong đó 2.497 bệnh nhân không qua khỏi.



Mọi người duy trì giãn cách khi nghỉ ngơi trong một công viên ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Theo đài CNA, thủ đô Seoul và các vùng lân cận vẫn là điểm nóng về dịch ở xứ sở kim chi, với gần 2.000 ca mắc/ngày hồi tuần trước, tăng khoảng 42% chỉ trong vòng một tuần.



Nhằm đối phó với diễn biến dịch phức tạp, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định duy trì các biện pháp giãn cách xã hội cứng rắn trên toàn quốc thêm 2 tuần, từ ngày 4 - 17/10. Theo đó, Seoul và vùng phụ cận sẽ vẫn giãn cách xã hội mức cao nhất - cấp độ 4, trong khi phần còn lại trên toàn quốc sẽ giãn cách ở cấp độ 3.



Khu vực thủ đô và phụ cận cũng bị áp lệnh cấm người dân ra ngoài ăn tối sau 22h và cấm tụ tập hơn 2 người sau 18h.



Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 1/10, Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Lee Ki-il cảnh báo nước này đang trong tình huống vô cùng nguy hiểm. 2 tuần sắp tới là thời điểm quan trọng vì chính phủ sẽ sửa đổi chính sách chống virus, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục các hoạt động bình thường theo từng giai đoạn, bắt đầu từ tháng 11.



Tính đến ngày 1/10, khoảng 77% dân số Hàn Quốc đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin và 50% được tiêm đủ liều. Nhà chức trách đang hướng tới mục tiêu chủng ngừa cho 80% người trưởng thành vào cuối tháng 10 và cân nhắc triển khai "thẻ thông hành vắc xin" để cho phép những người hoàn thành tiêm chủng tới nơi công cộng và đi lại tự do hơn.



Malaysia duyệt tiêm vắc xin Sinovac cho trẻ 12 - 17 tuổi



Cơ quan quản lý dược phẩm Malaysia hôm 1/10 đã phê chuẩn có điều kiện việc sử dụng vắc xin ngừa Covid-19 của hãng dược Trung Quốc Sinovac Biotech cho trẻ từ 12 - 17 tuổi.



Theo một đại diện Bộ Y tế Malaysia, vắc xin của Sinovac sẽ được ưu tiên tiêm cho những trẻ không có vấn đề về sức khỏe và không có bệnh nền, trong khi chờ nghiên cứu thêm về chế phẩm này.



Quốc gia Đông Nam Á từng thông báo ngưng dùng vắc xin Sinovac hồi tháng 7 do cạn kiệt nguồn cung. Song, Bộ Ngoại giao nước này hôm 27/9 cho biết, Trung Quốc đã đồng ý viện trợ thêm cho họ một triệu liều của Sinovac.



Malaysia hiện là "ổ dịch" lớn thứ 3 Đông Nam Á, với gần 2,3 triệu ca mắc, 26.456 trường hợp tử vong. Cho đến nay, 72,1% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin và 62% đã tiêm đủ liều.



Australia "chốt" lịch tái mở cửa



Chính phủ Australia thông báo, các bang đạt tỷ lệ chủng ngừa đầy đủ cho 80% dân số trở lên sẽ được phép tái mở cửa cho việc đi lại xuyên biên giới từ tháng 11, sớm hơn kế hoạch ban đầu một tháng. Quyết định dự kiến sẽ bắt đầu với bang New South Wales. Hiện bang đông dân nhất nước này đang triển khai thí điểm việc cách ly tại nhà.



Nếu chương trình này thành công, công dân Australia và những người có thị thực thường trú được tiêm vắc xin đầy đủ khi nhập cảnh về nước sẽ chỉ cần cách ly tại nhà trong 7 ngày, thay vì phải cách ly tại khách sạn trong 2 tuần như hiện nay.



Australia đã cho triển khai một số biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất thế giới kể từ tháng 3/2020 để ngăn chặn virus lây lan. Nhiều chuyến bay quốc tế đã bị hủy, một số người ngoại quốc bị mắc kẹt lại Australia trong khi các công dân nước này ở nước ngoài cũng bị cấm trở về. Nhà chức trách đã từ chối hơn 100.000 yêu cầu nhập cảnh và xuất cảnh trong 5 tháng đầu năm nay, theo thống kê của Bộ Nội vụ.



"Đã đến lúc trả lại cuộc sống bình thường cho người Australia. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó và Australia sẵn sàng cất cánh", Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh hôm 1/10.



Các tin tức đáng chú ý khác về đại dịch:



- Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm 2/10 (giờ Việt Nam), đại dịch đã tấn công 221 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho hơn 245 triệu người, trên 4,8 triệu ca tử vong. Song, hơn 211,7 triệu bệnh nhân khắp toàn cầu đã hồi phục.



- Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch với xấp xỉ 44,4 triệu ca mắc, 718.381 bệnh nhân không qua khỏi. 56% người dân ở xứ sở cờ hoa đã hoàn thành tiêm chủng.



- Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Brett Kavanaugh hôm 1/10 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Song, ông Kavanaugh, 56 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ trước đó và hiện không bộc lộ triệu chứng bệnh.



- Sau 7 ngày số ca mắc mới liên tục ở trên mức 800 ca/ngày, Campuchia hôm 1/10 ghi nhận số ca nhiễm mới giảm mạnh xuống còn hơn 200 trường hợp, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4.



- Cùng ngày, Philippines tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế tại khu vực thủ đô Manila, giữa lúc số ca mắc mới hàng ngày có chiều hướng giảm. Các nhà hàng và dịch vụ chăm sóc cá nhân ở Manila hiện được phép tăng gấp đôi công suất hoạt động, lên mức 20%. Các phòng gym cũng được phép tái mở cửa nhưng chỉ phục vụ những người đã hoàn thành tiêm chủng.



- Theo kênh truyền hình Kan TV của Israel, nhà chức trách Do Thái dự định thay thế xét nghiệm Covid-19 theo phương pháp PCR và kháng nguyên bằng xét nghiệm nước bọt. Bộ Y tế Israel đang kiểm tra mức độ tin cậy của các bộ xét nghiệm nước bọt mới nhận được và nếu chúng cho kết quả trùng khớp với xét nghiệm PCR, nước này sẽ dần thay thế việc lấy mẫu dịch họng hầu bằng nước bọt.



- Bộ trưởng Y tế Bỉ Frank Vandenbroucke cho biết, một dự luật đề xuất công nhận Covid-19 là bệnh nghề nghiệp trong tất cả các lĩnh vực đã được trình lên Hội đồng nhà nước chờ phê duyệt. Động thái nhằm bảo vệ quyền lợi của những người nhiễm virus tại nơi làm việc, giúp họ giữ 90% lương trong thời gian điều trị tại bệnh viện hoặc dưỡng bệnh tại nhà, đặc biệt là đối với những người mắc hội chứng "Covid kéo dài".



- Theo nghiên cứu sơ bộ kết quả thử nghiệm giai đoạn 3, Molnupiravir, một loại thuốc kháng virus dạng uống dùng để chống Covid-19 của hãng dược phẩm Mỹ Merck & Co có thể làm giảm khoảng 50% khả năng phải nhập viện hoặc tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ phát bệnh nặng. Hiện Merck và đối tác Ridgeback Biotherapeutics đang lên kế hoạch đẩy nhanh việc xin cấp phép sử dụng khẩn cấp Molnupiravir tại Mỹ cũng như các nước khác trên thế giới.