Hàn Quốc công bố Chiến lược An ninh Quốc gia, coi Triều Tiên là nguy cơ hàng đầu

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Reuters

Theo ông Yoon, Chiến lược An ninh Quốc gia mới tập trung vào việc củng cố liên minh Hàn-Mỹ, tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật và thúc đẩy bình thường hóa quan hệ liên Triều. Ngoài ra, văn kiện xác định việc Bình Nhưỡng tiếp tục nâng cao năng lực hạt nhân và tên lửa là thách thức an ninh cấp bách nhất mà Seoul phải đối mặt.