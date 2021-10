Hàn Quốc chuyển hơn 1 triệu liều vắc xin đến Việt Nam vào 13/10

Thông tin được Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan nêu trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều 12/10.



Thủ tướng cảm ơn Chính phủ, doanh nghiệp Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam. Việt Nam đã và đang rất nỗ lực thúc đẩy ngoại giao vắc xin để đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng cho toàn dân, tạo cơ sở để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.



Thủ tướng mong phía Hàn Quốc tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch, nhất là về vắc xin và thuốc chữa trị Covid-19, phát triển công nghiệp dược, nâng cao năng lực y tế.



Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhất là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông cũng đề nghị hai bên nghiên cứu sớm nối lại chuyến bay thương mại, sớm công nhận hộ chiếu vắc xin của nhau, bình thường hóa các hoạt động kinh tế giữa hai nước, qua đó góp phần ổn định chuỗi cung ứng hàng hóa giữa hai nước và trên toàn cầu. Thủ tướng cũng đề nghị phía Hàn Quốc quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.



Đại sứ Park Noh Wan chúc mừng các biện pháp phòng dịch linh hoạt, hiệu quả, phù hợp vừa qua của Chính phủ Việt Nam, nhất là trong ứng phó với đợt dịch bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam và tiến tới mục tiêu “thích ứng an toàn với Covid-19”. Đại sứ khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục xem xét hỗ trợ y tế, trong đó có vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới.



Đại sứ Park Noh Wan khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc, nhất là về kinh tế, đầu tư, thương mại. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng kim ngạch thương mại hai chiều vẫn tăng 18%, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn, an toàn của các nhà đầu tư của Hàn Quốc, đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam năm nay tăng 24% so với năm trước.



Hàn Quốc mong muốn nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ nhấn mạnh với sự nỗ lực, hợp tác của Chính phủ, người dân và doanh nghiệp hai nước, quan hệ hai nước sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới, tương xứng với tiềm năng phát triển và mong muốn của hai bên.



Trước đó ngày 21/9, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở Mỹ, trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết cung cấp ít nhất một triệu liều vắc xin Covid-19 cho Việt Nam giữa tháng 10.