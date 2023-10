Han Hyo Joo tái ngộ Jo In Sung sau thành công của bom tấn 'Moving'

Thời gian qua, bộ phim Moving đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu. Cho đến lúc này, dù phim đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn. Chính vì thế, thông tin hai diễn viên chính Han Hyo Joo và Jo In Sung sẽ có màn tái hợp với nhau đã nhận được không ít sự chú ý.

Cụ thể, bộ đôi ngôi sao sẽ cùng xuất hiện trong chương trình thực tế Unexpected Business 3. Vừa qua, tvN đã nhá hàng thêm một đoạn teaser mới. Đoạn video bắt đầu với cảnh Han Hyo Joo bước vào cửa hàng do Cha Tae Hyun và Jo In Sung điều hành để làm việc với tư cách nhân viên bán thời gian. Khi nhìn thấy nữ diễn viên, Jo In Sung đã chào đón cô bằng những cái vỗ tay cùng nụ cười rạng rỡ.

Trước đó, ở một đoạn teaser khác cũng do tvN tung ra, Han Hyo Joo cùng với Jo In Sung đã khiến các fan "chết chìm" trong bầu không khí ấm áp. Sau tất cả những gì được chứng kiến, khán giả có lý do để tin rằng Unexpected Business 3 với sự tham gia của bộ đôi ngôi sao Moving sẽ có rất nhiều khoảnh khắc thú vị.