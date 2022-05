Hamas vạch lằn ranh đỏ, Palestine 'nóng mặt' tuyên bố Israel đang đùa với lửa

Hơn 2.000 cảnh sát Israel đã được huy động để bảo đảm an ninh cho sự kiện này và đến nay đã bắt giữ hơn 20 người do có hành vi gây rối trật tự. Israel hiện vẫn duy trì cảnh giác cao độ trước nguy cơ xảy ra các vụ bắn tên lửa hay đe dọa an ninh lớn trong ngày này.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho hay, khoảng 40 người Palestine đã bị thương trong các cuộc đụng độ tại thành cổ Jerusalem. Người Palestine cũng tổ chức các cuộc biểu tình tại Bờ Tây để phản đối lễ diễu hành và có 58 người Palestine đã bị thương do đụng độ với lực lượng an ninh Israel.

Ông Nabil Abu Rudeineh, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã cáo buộc chính quyền Israel đang "đùa với lửa".