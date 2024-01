Hầm ở cao tốc không điểm dừng khẩn cấp, gặp tai nạn thoát đường nào?

Dự thảo thông tư cũng yêu cầu mỗi chiều xe chạy phải có tối thiểu 2 làn, có dải phân cách giữa dải an toàn 2 bên. Các dải an toàn phải được bố trí để tạo điều kiện cho xe chạy với tốc độ cao. Ngoài ra, các dải an toàn phía lề còn để dừng xe khi thật cần thiết (còn gọi là dải dừng xe khẩn cấp).

Riêng với công trình hầm, dự thảo thông tư quy định các hầm có chiều dài dưới 1km không cần bố trí điểm dừng xe khẩn cấp. Hầm có chiều dài từ 1km trở lên phải bố trí điểm dừng xe khẩn cấp từng đoạn dài tối thiểu 30m, cách nhau tối đa 500m.

Góp ý dự thảo thông tư, một số ý kiến đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung cấp thiết kế cao hơn cấp 120 km/h do hiện nay ngành ô tô ở Việt Nam đã phát triển, tương đồng với các nước trong khu vực và thế giới, đồng thời quy định rõ hơn về vận tốc thiết kế và vận tốc khai thác.