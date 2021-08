Ham hố tiêm filler, gái xinh khóc thét vì 'môi cuốn lô hệt gái ngành'

Với trường hợp của cô nàng, nhiều người cho rằng có nguy cơ cao là đã bị biến chứng do dùng filler giả, kém chất lượng hoặc cơ thể phản ứng với filler.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại filler với nguồn gốc, thành phần, công dụng khác nhau. Do vậy chị em cần tìm hiểu kĩ và chọn sản phẩm phù hợp, an toàn. Dù làm từ chất liệu gì, khi đưa vào cơ thể cần được kiểm tra xuất xứ rõ ràng, có giấy phép kiểm chứng an toàn.

Đặc biệt, cần đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín để thực hiện, tránh những rủi ro về sau.

PT