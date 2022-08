HẠM ĐỘI TÀU NGẦM SÁT THỦ CỦA NGA: "VUỐT SẮC" UY LỰC DƯỚI LÒNG ĐẠI DƯƠNG

Nếu Hải quân Mỹ nổi tiếng nhất với dàn tàu sân bay uy lực, Nga cũng có hạm đội tàu ngầm đình đám thế giới và sở hữu năng lực đáng gờm như những "sát thủ" dưới đại dương.

Theo Global Firepower, tính đến năm 2021, Nga đứng thứ 3 trong danh sách nước có hạm đội tàu ngầm quy mô lớn nhất thế giới với 64 chiếc, sau Mỹ (68) và Trung Quốc (79).

Tuy nhiên, cơ cấu của đội tàu ngầm Trung Quốc phần lớn là các tàu chạy bằng diesel-điện. Dòng tàu này di chuyển khá ồn và phải nổi lên thường xuyên hơn để tiếp liệu so với các tàu năng lượng hạt nhân. Trong khi đó, các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc hiện vẫn được xem là khá non trẻ và còn nhiều thiếu sót về thiết kế, cũng như khí tài trang bị kèm theo nếu so với 2 quốc gia còn lại.

Vì vậy, theo Popular Mechanics, Mỹ và Nga hiện là 2 thế lực hàng đầu về tàu ngầm trên thế giới. Cuộc cạnh tranh của 2 nền quân sự này đã có từ thời Chiến tranh Lạnh. Một cuộc chạy đua vũ trang dưới lòng đại dương đã diễn ra giữa Liên Xô và Mỹ, khi cả 2 bên đều nỗ lực áp dụng công nghệ năng lượng hạt nhân, ngư lôi dẫn đường, tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Sau sự sụp đổ của Liên Xô, dù ngân sách quân sự của Nga đã giảm nhiều, nhưng tàu ngầm là lĩnh vực mà họ có thể được xem là đầu tư rất mạnh mẽ và có thể nói là "ngang sức, ngang tài" với Mỹ.

ĐỘI TÀU NGẦM SÁT THỦ

Tàu ngầm Yuriy Dolgorukiy (Ảnh: Quân đội Nga).

Về cơ bản, theo Defense News, đội tàu của Nga chia ra làm 3 nhóm chính.

Thứ nhất là các tàu ngầm tên lửa đạn đạo (SSBN). Đây là một phần trong bộ 3 hạt nhân chiến lược của Nga. Trọng tâm của lực lượng SSBN là trước đây là các tàu ngầm lớp Akula Typhoon thuộc Đề án 941, nhưng các tàu ngầm này hiện đã được cho nghỉ hưu. Hiện tại, hạm đội SSBN Nga có khoảng gần 12 chiếc tàu ngầm: 1 chiếc Delta III, 5 chiếc Delta IV, 1 chiếc lớp Typhoon, và 5 chiếc tàu ngầm lớp Borei mới.

K-535 Yuriy Dolgorukiy là tàu dẫn đầu của tàu ngầm lớp Borei. Nó bắt đầu được đóng vào tháng 11/1996, nhưng do các vấn đề về ngân sách và kỹ thuật, phải đến tháng 2/2008, con tàu mới được hạ thủy và vào tháng 1/2013, con tàu gia nhập Hạm đội Phương Bắc của Nga. Sau đó, hải quân Nga đã đưa vào hoạt động các tàu Alesander Nevsky và Vladimir Monomakh trong Hạm đội Thái Bình Dương. Con tàu thứ 4, Knyaz Vladimir, đi vào hoạt động vào tháng 6/2020 như một phần của Hạm đội Phương Bắc.

Theo kế hoạch, hải quân Nga sẽ sở hữu một hạm đội bao gồm ít nhất 12 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borei trong những năm tới.

Tàu ngầm lớp Borei nhỏ hơn so với các tàu tiền nhiệm về kích thước và thủy thủ đoàn, nhưng có thể mang theo số lượng tên lửa tương tự. Tàu có chiều dài 170m, đường kính thân 13m, thủy thủ đoàn 107 người, trong đó có 55 sĩ quan và chạy bằng năng lượng hạt nhân. Với khả năng lặn sâu tối đa 450m và tốc độ lặn tối đa 29 hải lý/giờ, tàu mang theo 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava-M SS-NX-30.

Bulava là loại tên lửa liên lục địa hoạt động bằng nhiên liệu rắn, có tầm bắn khoảng 8.000-11.000 km, theo RT. Hiện tại, Bulava là "xương sống" cho lực lượng tên lửa chiến lược của Nga, là một trong những tên lửa có sức công phá mạnh mẽ nhất thế giới. Nó có thể mang tối đa 10 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có sức công phá 150 kiloton (150.000 tấn thuốc nổ TNT).