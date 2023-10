Hầm đi bộ tiền tỷ ở TP.HCM xuống cấp, dân không dám đi

Trụ móng bê tông bị nứt toác tạo thành những khoảng hở lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người đi bộ lên xuống hầm.

Xung quanh cửa hầm bộ hành đã bị một số người dân đã chiếm dụng làm chỗ để đồ đạc, bảng hiệu, buôn bán. Thậm chí, người dân còn sử dụng làm bãi tập kết rác khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Ông Hà Hoài Hận (làm nghề lái xe ôm công nghệ) cho biết: "Tôi hay đậu xe ở đây, rất hiếm thấy ai đi xuống hầm vì thiếu ánh sáng, cảm giác không được an toàn. Dưới đó, mùi ẩm mốc, nhếch nhác lắm".

Hình ảnh người dân băng qua đường bất chấp nguy hiểm thay vì đi hầm chui gần đó.

Trước đó, ngày 10/2, có 3 người mang theo hung khí đến đe dọa, uy hiếp nhân viên trực gác hầm chui BT3 - nút giao thông Bình Thuận và cướp đi một khung lan can thép của cầu thang đi bộ tại nhà chờ bên phải hướng cầu Bình Điền đi Long An. Đến 20/2, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM đã có công văn đề nghị Công an huyện Bình Chánh hỗ trợ xử lý tình trạng trộm cướp, mất an ninh trật tự tại khu vực các hầm chui này.