Hairstylist của TWICE gây phẫn nộ vì làm tóc quá ẩu cho Jihyo

Đây không phải lần đầu tiên đội ngũ hairstylist nói riêng và stylist, MUA nói chung của TWICE nhận phải chỉ trích. Cứ dăm bữa nửa tháng, người hâm mộ lại trở nên tức giận vì sự thiếu chuyên nghiệp, vô tâm của ê-kíp làm việc với TWICE. Từ tóc tai, trang phục cho đến cách trang điểm... TWICE đều gặp ''sao quả tạ'' vì stylist.



Đến tận bây giờ, ''kiếp nạn'' bọng mắt dường như vẫn đồng hành cùng TWICE. Các thành viên trong nhóm vẫn makeup theo lối ''bọng mặt giả trân'' khiến gương mặt thiếu mềm mại.

Theo Phụ Nữ Việt Nam