Hai vũ khí giúp Australia nâng cao năng lực tên lửa

Tên lửa trang bị một động cơ tên lửa để tăng tốc, sau đó chuyển sang dùng động cơ turbine phản lực. Lý do tên lửa NSM có tốc độ khiêm tốn hơn so với đa số các dòng tên lửa hành trình khác là bởi nhà sản xuất muốn tập trung vào khả năng “tàng hình” của nó.

Đáng chú ý, thỏa thuận mua HIMARS là một phần của Chương trình hợp tác phát triển tên lửa tấn công chính xác cao giữa Washington và Canberra thuộc khuôn khổ đối tác an ninh ba bên Australia-Anh-Mỹ (AUKUS). “Trong môi trường chiến lược diễn biến khó lường, Lực lượng quốc phòng Australia rất cần thiết được trang bị các khí tài hiện đại”, AP trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nêu rõ trong thông báo.

Có thể nói, Australia đang thực hiện một cách tiếp cận chủ động nhằm ngăn chặn những mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh đất nước và bảo vệ lợi ích quốc gia. Cùng với việc tham gia vào một số liên minh an ninh, nổi bật là Five Eyes (với Mỹ, Canada, Anh và New Zealand) hay AUKUS, thời gian qua, Canberra còn chú trọng dành một khoản tiền lớn cho ngân sách quốc phòng trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu tác động lớn từ đại dịch Covid-19, thâm hụt ngân sách và khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Viện chính sách chiến lược Australia (ASPI) thống kê ngân sách dành cho quốc phòng trong năm 2021-2022 của nước này là gần 44,62 tỷ AUD, tương đương 2,09% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong thập kỷ này, Australia dự kiến chi 575 tỷ AUD cho ngân sách quốc phòng. Mặt khác, riêng về mảng mua sắm hệ thống tên lửa và vũ khí dẫn đường, ASPI ước tính Australia sẽ đầu tư khoảng 100 tỷ AUD trong 20 năm tới.

VĂN HIẾU