Hai vợ chồng chống chọi với ung thư và lời thề Thiên chúa

Cố gắng thuyết phục chồng chữa bệnh

Ngày cuối thu, dưới những tia nắng vàng nhẹ nhàng phủ màu mật ong trên hiên nhà, nhìn vợ chồng anh chị đang bình yên ngồi đan những giỏ mây, không biết họ trò chuyện với nhau những gì mà thỉnh thoảng lại cùng nở những nụ cười rất tươi. Ngoài sân 2 đứa cháu nội đang hồn nhiên, vui vẻ chơi đùa, không ai nghĩ rằng người đàn ông kia - chồng của chị, vừa may mắn thoát án tử vì căn bệnh ung thư.

Anh Tâm, chị Thơm cùng hai cháu nội bên hiên nhà.

Anh Tâm bị bệnh viêm họng mãn tính đã nhiều năm, cổ họng thường sưng tấy lên rồi lại hết. Đến tháng 8/2018, đột nhiên bệnh nặng hơn, không thể nói được, anh đi khám tại bệnh viện huyện không chẩn đoán ra bệnh gì. Về uống thuốc kháng sinh, chống viêm như mọi khi mà bệnh cũng không thuyên giảm, lo cho chồng, chị bàn với anh chắc phải lên bệnh viện tuyến trên khám chữa chứ để như vậy rất nguy hiểm.

Anh thì thương vợ, thương cháu, trong nhà lúc đó tài sản không có ngoài một tấn thóc mới thu hoạch, chị quyết định bán đi được 8 triệu đồng để đưa chồng lên Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương khám. Sau khi thăm khám với rất nhiều các xét nghiệm, chị được bác sĩ gọi vào để thông báo kết quả bệnh của anh - ung thư thực quản, di căn hạch và xâm lấn toàn bộ thanh quản. Tai chị ù đi và bật khóc, cảm giác bàng hoàng, lo sợ, chị không thể ngờ bản án ung thư lại gõ cửa gia đình mình.

Bác sĩ khuyên anh chị về bệnh viện địa phương xin giấy chuyển bảo hiểm để lên Bệnh viện K vì quá trình điều trị bệnh sẽ mất rất nhiều thời gian và tốn kém. Còn anh, có lẽ vừa thương vợ, vừa không biết lấy tiền đâu để chạy chữa, vạy mượn khổ vợ khổ con, mà ung thư đã di căn thì đằng nào cũng chết. Bởi vậy, anh nhất quyết buông xuôi, không đồng ý đi điều trị, ở nhà chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ ra đi trong một ngày không xa, nhưng chị vẫn kiên trì thuyết phục anh.