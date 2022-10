Hai tuần liên tục có biểu hiện này, cần khám ngay để phát hiện sớm ung thư gan

Như VietNamNet đã đưa tin, mới đây, ca sĩ Minh Quân chia sẻ trên trang cá nhân tình trạng sức khoẻ và căn bệnh ung thư của ca sĩ Nguyệt Thu. Theo đó, cách đây khoảng 10 ngày, nữ ca sĩ này được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.



Ca sĩ Minh Quân cho hay sức khoẻ của nữ ca sĩ ngày càng yếu, không thể ăn uống nhưng gia đình không đủ tiền chạy chữa nên Nguyệt Thu chưa thể nhập viện.



Ung thư gan là 1 trong 10 căn bệnh ung thư phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, đây là căn bệnh có tỷ lệ mắc mới và tử vong cao nhất trong tổng số các bệnh ung thư thường gặp, theo Globocan 2020. Cụ thể, năm 2020, nước ta có thêm hơn 26.400 người mắc ung thư gan (chiếm 14,5% tổng ca ung thư mới) và 25.272 người tử vong vì bệnh này.



Chia sẻ về lý do tỷ lệ mắc ung thư gan ở nước ta tăng nhanh cả về số ca mắc mới và tử vong, TS.BS Phạm Tuấn Anh - Phó Trưởng khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện K - cho biết tại Việt Nam tỷ lệ nhiễm viêm gan B rất cao. Đây là yếu tố, nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan. Theo đó, tỷ lệ nhiễm viêm gan B ở nước ta lên tới 15-20% dân số.



Giải thích quá trình viêm gan B và C - nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ung thư gan - hủy hoại gan, TS Tuấn Anh cho hay virus viêm gan B và C khi thâm nhập vào gan sẽ giải phóng ra các chất gây viêm. Các chất này gây biến đổi tế bào gan và làm rối loạn, đột biến gene. Các tế bào này biến đổi ác tính gây ra ung thư. Theo vị chuyên gia, thông thường, từ khi nhiễm viêm gan B, C đến khi hình thành ung thư là 20 - 30 năm.

Thứ 2, nhiều người có thói quen sử dụng rượu bia thường xuyên. Ngoài ra, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh như giới tính (thường gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới), những người mắc bệnh gan mạn tính (xơ gan), gan nhiễm mỡ, viêm gan C, béo phì, nhiễm độc tố aflatoxin do nấm mốc…