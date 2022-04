Hải Tú viết ca khúc cho Sơn Tùng comeback: Còn ai trồng khoai đất này?

Vừa qua, Sơn Tùng M-TP chính thức tung poster giới thiệu cho màn comeback There's No One At All. Đây cũng là sản phẩm full toàn bộ tiếng Anh lần đầu tiên trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Dù chưa hé lộ thêm bất kỳ thông tin nào nhưng các fan đang rất nóng lòng chờ đợi sản phẩm đặc biệt của nam ca sĩ.