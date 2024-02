Hải Tú và Sơn Tùng M-TP chính thức đường ai nấy đi?

Trên trang cá nhân của Hải Tú mới đây bỗng xuất hiện một dòng trạng thái “so deep” khiến cư dân mạng chú ý. Theo đó, cô viết: “No one can change the past…”. (Tạm dịch: Không ai có thể thay đổi được quá khứ).

Status này của Hải Tú nhận được lượng tương tác lớn từ netizen ngay từ khi mới đăng tải, nhiều người cho rằng cô nàng có chuyện không vui hoặc đang chuẩn bị hé lộ một sản phẩm comeback.

Ngoài người hâm mộ, Ben Phạm - từng làm giám đốc sáng tạo tại công ty của Sơn Tùng cũng bày tỏ sự lo lắng: “Ủa sao vậy bạn…” phía dưới phần bình luận. Bởi từ trước đến nay, đây là lần hiếm hoi cộng đồng mạng thấy Hải Tú “suy” như vậy trên MXH.



Hải Tú gây xôn xao với bài đăng giữa đêm muộn: "Không ai có thể thay đổi được quá khứ".