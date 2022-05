Hải Tú bị gọi là 'sao chổi' sau khi Sơn Tùng nhận án phạt thê thảm

Liên quan tới MV There Is No One At All gây bức xúc trong dư luận, Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có quyết định xử phạt Sơn Tùng 70 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 điều 13, Nghị định 38/2021/NĐ-CP.