Hai 'tú bà' 9X điều hành đường dây mại dâm có học sinh, sinh viên

Ngày 20/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Mai Ly (SN 1997) và Phí Thị Việt Trinh (SN 1996, cùng trú tại TP Tuyên Quang) về hành vi môi giới mại dâm.

Những người bán dâm trong đường dây của 2 “tú bà” trên đều còn rất trẻ, chủ yếu từ 14 đến dưới 18 tuổi.

Trinh và Ly đã tuyển chọn các cô gái bán dâm là học sinh, sinh viên hoặc một số đối tượng ham chơi, đã bỏ học tại các địa bàn trong tỉnh.