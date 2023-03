Hải Triều cao lấn dàn mỹ nhân, nay gặp đối thủ xứng tầm

Your browser does not support the video tag.

Trước Bảo Ngọc, nhiều mỹ nhân Việt từng rơi vào tình trạng "chông chênh" khi đứng cạnh Hải Triều.

Với chiều cao lên tới 1m85, diễn viên hài nổi tiếng từng "hô biến" Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh, Xuân Lan, Thanh Hằng... trở nên nhỏ bé khi chung khung hình.



Khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà nhỏ bé bất ngờ khi đứng cạnh đàn em.