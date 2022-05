Hai thuyền trưởng đổ trách nhiệm cho nhau vụ tàu Quảng Nam tông tàu Quảng Trị trên biển

Hôm nay (28/5), ông Trần Công Tăng (SN 1975, trú tại xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), thuyền trưởng chiếc tàu cá QNa-90299TS và thuyền viên Bùi Văn Đa (SN 1990, trú tại xã An Hoà Hải, huyện Tuy An, Phú Yên) đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Ông Tăng bị một vết thương nhẹ ở lưng, anh Đa bị thương nhẹ ở tay. Theo lời kể của ông Tăng, trước đó, ngày 23/5, khi tàu ông bán hải sản cho một tàu khác trên vùng biển Nhật Lệ (Quảng Bình) thì bị tàu của ông Hoàng Ngọc An tông vào kèm theo những lời văng tục, thách thức. Sau đó, tàu ông An rời đi.

Ông Trần Công Tăng trần tình lại vụ việc

Đến 17h ngày 26/5, khi gặp tàu ông An trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ, ông Tăng cho tàu của mình cập mạn vào tàu ông An và hỏi lý do tại sao hôm trước ông An lại tông vào tàu của ông thì ông An và thuyền viên trên tàu chửi bới, doạ đánh.

Sau đó, ông Tăng chạy vào buồng lái, còn các thuyền viên khác trốn vào ca bin. Lúc này, vài người trên tàu ông An nhảy qua tàu của ông Tăng và lấy dao chém vào lưng ông Tăng và ném chén bát, mảnh sành vào tàu.

Anh Bùi Văn Đa bị thương ở tay. Khi ông Tăng điều khiển tàu chạy, ông An và 3 người kia nhảy về tàu ông An rồi đuổi theo. Lúc đầu tàu ông Tăng bỏ chạy, nhưng sau đó ông đuổi lại tàu của ông An. Khi tàu ông An chạy đến gần các tàu cá đang neo đậu, thì bất ngờ quay ngang trước mũi tàu của ông Tăng.