Hai thực phẩm vàng phòng chống ung thư, giảm cân cho bữa sáng

Trứng và khoai lang được xem là thực phẩm vàng cho chế độ giảm cân vì chứa nhiều dinh dưỡng nhưng hàm lương calo thấp. Trứng và khoai lang là 2 thực phẩm thường xuyên có mặt trong chế độ ăn kiêng nhờ lượng calo thấp và giàu các chất dinh dưỡng. Khoai lang còn có tác dụng phòng ngừa suy giảm sức khỏe, làm đẹp. Trong khoai lang có nhiều beta-carotene, vitamin C, vitamin B6 và acid folic - các chất có khả năng chống ung thư, bệnh tim mạch. Một củ khoai lang (khoảng 100g) có thể cung cấp lượng gấp đôi vitamin A cần mỗi ngày, 1/3 lượng vitamin C và 50mg acid folic, hàm lượng chất xơ cao bằng 1 bát cháo yến mạch - có tác dụng thúc đẩy nhu động đường ruột, ngăn ngừa táo bón và ung thư kết tràng, trực tràng. Bên cạnh đó, khoai lang chứa calo thấp hơn nhiều so với cơm nên sau khi ăn sẽ không gây tăng cân. Khoai lang còn chứa một chất giống estrogen, có tác dụng bảo dưỡng làn da, trì hoãn lão hóa. Theo Đông y, khoai lang có nhiều tên như cam thử, phiên chử, tính bình, vị ngọt, có tác dụng bồi bổ cơ thể, ích khí, cường thận, kiện vị, tiêu viêm, thanh can, lợi mật, sáng mắt. Khoai lang được dùng chữa vàng da, ung nhọt, viêm tuyến vú; tốt cho phụ nữ kinh nguyệt không đều, nam giới di tinh, trẻ em cam tích, lỵ.

Ảnh minh họa Trong khi đó, trứng gà là nguồn cung cấp dinh dưỡng phong phú, chứa nhiều vitamin như A, B1, B6, B12, D, E, cùng các khoáng chất quan trọng như canxi, kẽm, magie và sắt. Loại thực phẩm này là nguồn protein cao và cung cấp axit amin cần thiết cho hệ miễn dịch. Lòng trắng có khả năng tăng cường sức mạnh cơ bắp và chống lão hóa. Chất lecithin trong trứng có thể hỗ trợ gan, giúp quá trình tiêu hóa và giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch do cholesterol gây ra. Vì vậy, khi kết hợp trứng với khoai lang, chúng ta không chỉ được một công thức ăn kiêng hiệu quả mà còn tốt cho sức khỏe và làn da. Thời điểm ăn khoai lang và trứng giảm cân hiệu quả nhất là bữa sáng hoặc trưa. Khoai lang chứa canxi và cần phải mất 4-5 giờ mới hấp thụ vào cơ thể. Ăn trứng gà luộc vào buổi sáng mỗi ngày sẽ giúp cơ thể giảm được hàm lượng calo trong cả ngày. Hạn chế ăn 2 thực phẩm trên vào bữa tối dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Trong chế độ ăn hằng ngày, bạn nên bổ sung các loại hạt, hoa quả ít ngọt, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, thịt lợn, thịt bò, ức gà,… và uống nhiều nước. Theo VietNamnet