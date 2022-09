Hai thiếu nữ đột ngột mất tích

Ngày 14/9, Công an xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phát thông báo truy tìm người mất tích đến Công an huyện Quỳnh Lưu và công an các xã, thị trấn trên địa bàn để tìm kiếm em Hồ Thị T.M. (SN 2010, trú xã Quỳnh Thọ), học sinh lớp 7 của một trường cấp 2 trên địa bàn.

Hồ Thị T.M. được xác định mất tích từ 3 ngày trước.