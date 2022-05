Hai thanh niên nghiện game gây ra vụ cướp đêm liều lĩnh

Căn cứ vào nội dung trình báo của người bị hại, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an phường Hoàng Văn Thụ đã tiến hành rà soát theo hướng bỏ chạy của đối tượng gây án, đồng thời lấy lời khai của người bị hại.

Trong quá trình rà soát, ngày 18/5, tổ công tác của hai đơn vị đã phát hiện tại một quán karaoke trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có một chiếc xe máy Wave mang đặc điểm giống với chiếc xe đối tượng gây án đã sử dụng. Cùng ngày, Cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh.