Hai thanh niên đi ăn trộm nhưng không quên 'tấu hài'

Theo clip được camera an ninh ghi lại, sự việc diễn ra vào lúc 3h53' sáng 19/10, trên một con ngõ nhỏ im ắng xuất hiện 2 tên "đạo trích" phóng xe máy đi tới.

Sau khi lượn vòng thám thính, thanh niên mặc áo trắng đi xuống tiến lại cánh cổng định cắt khóa, còn thanh niên mặc áo đen quay đầu xe. Tuy nhiên, do người này vô tình đụng tay vào còi làm phát ra tiếng nên thanh niên áo trắng bỗng quỳ sụp xuống và lạy sống đồng bọn đi cùng, khiến dân tình được phen cười nghiêng ngả.