Hai thanh niên chở bạn gái từ TP.HCM xuống Vũng Tàu gây ra 18 vụ cướp giật

Những ngày sau đó, bộ đôi này tiếp tục về TP Vũng Tàu gây ra liên tiếp hàng chục vụ giật dây chuyền khác của người đi đường.

Thái chỉ hiện trường nơi thực hiện một trong hàng loạt vụ cướp giật. Ảnh: Công an TP Vũng Tàu

Trước tình hình trên, Công an TP Vũng Tàu đã trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường, bằng biện pháp nghiệp vụ xác định được Thái và Phước là người gây án, nên phối hợp với Công an huyện Củ Chi, TP.HCM vây bắt cả hai tại một phòng trọ ở xã Tân Thạnh Đông.

Tại cơ quan điều tra, Thái và Phước khai nhận đã thực hiện 18 vụ giật dây chuyền trong khoảng 2 tuần, với tổng số tiền bán được hơn 220 triệu đồng. Những lần gây án, cả hai đều thay đổi màu xe để tránh bị công an phát hiện.

Quang Hưng