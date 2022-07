Hai tên cướp đeo bám người phụ nữ đến tận cổng nhà để giật điện thoại

Trước đó, trưa 12/7, chị N.T.H.C. cùng 4 người khác đi trên 3 xe đạp về đến trước nhà ở đường 42, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. Lúc này, 2 nam thanh niên đi xe máy bám đuôi ở phía sau.

Trong lúc chị C. lấy điện thoại gọi người thân mở cửa thì một thanh niên bất ngờ lao vào giằng co, giật lấy điện thoại của chị, nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Diễn biến vụ việc được camera an ninh nhà dân ghi lại.