Hai tàu cá Khánh Hòa chìm trên biển giữa cơn bão

Chiều 14/10, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV cho biết do gặp gió to, sóng lớn nên 2 tàu cá của tỉnh Khánh Hòa bị đánh chìm. Rất may, 8 ngư dân đi trên 2 phương tiện này đã được một tàu Bình Định ứng cứu kịp thời.