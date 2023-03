Hai tài tử đình đám xứ Hàn vướng cáo buộc trốn thuế, phạt hàng chục tỷ đồng

The Match được xem là một trong những dự án truyền hình đáng chờ đợi của Hàn Quốc trong năm 2023 vì quy tụ hai ngôi sao nổi tiếng Lee Byung Hun và Yoo Ah In. Tuy nhiên, bế bối sử dụng chất cấm của Yoo Ah In đang khiến nhà phát hành và sản xuất bộ phim The Matchđau đầu. Yoo Ah In bị khán giả quay lưng và đứng trước nguy cơ cấm sóng vì bê bối đời tư.

Kwon Sang Woo bị phạt gần 18 tỷ đồng vì mua siêu xe

Chiều 28/2, tờ Aju Economy đưa tin, tài tử Kwon Sang Woo bị Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc điều tra trốn thuế từ năm 2020 và nhận mức phạt lên đến 1 tỷ won (18 tỷ đồng).

Kwon Sang Woo phải nộp phạt 1 tỷ won (18 tỷ đồng) mà Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc truy thu (Ảnh: Instagram).

Tài tử Nấc thang lên thiên đường bị nghi trốn thuế khi mua 5 chiếc siêu xe Maybach, Ferrari và Rolls-Royce thông qua công ty quản lý Soo Company. Theo luật Hàn Quốc, mua xe dưới danh nghĩa doanh nghiệp sẽ được giảm thuế so với danh nghĩa cá nhân. Do vậy, Kwon Sang Woo bị nghi ngờ sử dụng mánh khóe trốn thuế.