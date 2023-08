Hai tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được dịch sang tiếng Anh

Khi chọn tác phẩm để chuyển ngữ, các sách thuộc thể loại văn học luôn luôn là lựa chọn hàng đầu, vì dễ gợi lên sự đồng cảm ở bạn đọc từ bất kỳ nền văn hóa nào. Hai tác phẩm lần này của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói về kỷ niệm tuổi thơ, những rung động đầu đời ngây ngô, bồi đắp tình yêu thiên nhiên và động vật và những tình cảm tốt đẹp khác.

Trước Have a good day và Crying in trees, Nhà xuất bản Trẻ cũng đã tổ chức dịch và phát hành tựa I see yellow flowers in the green grass, từ bản tiếng Việt Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm I see yellow flowers in the green grass phát hành vào năm 2018 tại Việt Nam, và đến năm 2020 đã được nhà xuất bản Hannacroix Creek Books mua tác quyền để xuất bản và phát hành tại Mỹ, hiện sách cũng có bán trên trang Amazon. Người vẽ bìa cho phiên bản Mỹ là Andres Alvez –họa sĩ người Argentina, hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp vẽ minh họa chuyên nghiệp từ năm 2000. Anh vẽ cho đa dạng thể loại sách và sản phẩm truyền thông, đặc biệt sách cho thiếu nhi và văn học cho tuổi mới lớn.

Trước đó, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có khá nhiều tác phẩm được mua bản quyền và xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ như: Mắt biếc ( bản tiếng Nhật 2004), Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (tiếng Thái 2011, tiếng Hàn 2013, tiếng Anh 2014, tiếng Nhật 2020), Cô gái đến từ hôm qua (được chọn đưa vào chương trình dạy tiếng Việt của ĐH Moskva M.V. Lomonosov 2012), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (tiếng Nhật 2017, tiếng Anh 2018), Đi qua hoa cúc (tiếng Nhật 2020), Tôi là Bêtô (tiếng Hàn 2021).