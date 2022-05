Hải sản khan hiếm, giá cao

Cụ thể, giá ghẹ xanh loại 1 (cỡ lớn nhất, 3-5 con/kg) tại các cửa hàng trung tâm TP HCM đang ở mức 830.000 - 880.000 đồng/kg, cao hơn dịp lễ 30-4 và 1-5 đến 30.000 đồng/kg.

Giá cá hồi cũng đã tăng 100.000 - 200.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước: giá bán lẻ cá hồi tươi phi-lê (tiêu chuẩn sashimi) lên đến 750.000 - 900.000 đồng/kg, cá hồi phi-lê đông lạnh 300.000 - 400.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thúy Quỳnh Như, nhân viên Công ty The Alaska Guys Vietnam - chuyên nhập hải sản Alaska từ Mỹ, cho hay hiện giá nhập khẩu đều tăng ít nhất 20% so với trước do nguồn cung khan hiếm và chi phí vận chuyển tăng. Hai mặt hàng được ưa chuộng nhất là cá tuyết than và cua hoàng đế đều bị đứt hàng.

Ông Trần Văn Trường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Quốc tế hải sản Hoàng Gia, cho biết giá hải sản trong nước và nhập khẩu đang cao nhất trong vòng 20 năm qua. Theo thông lệ hằng năm, sau lễ 30-4 và 1-5, giá cả sẽ hạ nhưng nay lại tăng do nguồn cung khan hiếm.

