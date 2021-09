Hải quan 'tha' phạt doanh nghiệp vi phạm hành chính vì Covid-19

Dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2021. Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khi xem xét không xử phạt vi phạm hành chính với lý do do ảnh hưởng của dịch bệnh và việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, chống dịch của Chính phủ.

Cơ quan hải quan sẽ căn cứ theo quy định tại Điều 2, Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và hồ sơ vụ việc để áp dụng quy định “sự kiện bất khả kháng” đối với từng vụ việc cụ thể.