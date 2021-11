Hai quán quân Next Top bất ngờ tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021

Kể từ khi đăng quang Next Top tới nay, hai người đẹp sinh đều thay đổi đáng kể về ngoại hình và thần thái, tự tin trong những hình ảnh được chia sẻ. Vì vậy, khán giả chờ đợi đường đua tới ngôi vị cao nhất sẽ còn nhiều diễn biến mới khi các ứng viên mạnh khác lần lượt đăng ký tham dự.

Các người đẹp xuất thân từ Vietnam's Next Top Model có khá nhiều lợi thế ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm 2017, Top 3 gồm H'hen Niê, Hoàng Thùy, Mâu Thủy đều từng là thí sinh Next Top, hay Hương Ly - top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cũng là quán quân Next Top năm 2015.

Trần Phương