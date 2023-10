Hải Phòng: Xô xát ở quán karaoke lúc rạng sáng, 1 người chết, 2 người bị thương

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác nhận, nạn nhân thiệt mạng là H.N.T (SN 1995, thường trú ở Nghệ An, hiện trú tại huyện An Dương, Hải Phòng).

Hai người bị thương là N.Đ.T (SN 1994, đăng ký thường trú ở Hà Tĩnh) và N.V.T (SN 1998, đăng ký thường trú ở Phú Thọ).